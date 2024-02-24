حزب الله يقصف موقع الضهيرة وراميا بالصواريخ
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" محيط موقع الضهيرة وموقع راميا، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ظهر يوم السبت 24-02-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضافت البيان ، كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 من بعد ظهر يوم السبت 24-02-2024 موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.