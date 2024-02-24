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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يايسله يعلن تشكيل الأهلي أمام الطائي بدوري روشن .. ثلاثي ناري في الهجوم

ماتيس يايسله
ماتيس يايسله

أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة التشكيل الأساسي لمواجهة الطائي اليوم السبت على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة دوري روشن. 

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في مركز حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد

في خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه ، ماكسيمان.

في خط الهجوم: فيرمينو، رياض محرز ، فراس البريكان.
 

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