يايسله يعلن تشكيل الأهلي أمام الطائي بدوري روشن .. ثلاثي ناري في الهجوم

أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة التشكيل الأساسي لمواجهة الطائي اليوم السبت على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة دوري روشن.

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يخوض أهلي جدة المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد

في خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه ، ماكسيمان.

في خط الهجوم: فيرمينو، رياض محرز ، فراس البريكان.

