ثلاثي ناري بقيادة فيرمينو ومحرز على رأس تشكيل أهلى جدة المتوقع أمام الطائي

أستقر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الطائي فى الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن .

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ويواجه الأهلي نظيره الطائي على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ ياسيله مباراته أمام الطائي اليوم بتشكيل مكون من ...

فى مركز حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

فى خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، عبد الباسط هندي، سعد بالعبيد.



فى خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسي، علي الأسمري.



فى خط الهجوم: رياض محرز، آلان سان ماكسيمان، روبيرتو فيرمينو.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يحتل الطائي المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.