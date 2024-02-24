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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة بأسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال وزارة الداخلية في مديرية أمن أسوان من ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.

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 ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (4 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية).

ضبط 6 قطع سلاح نارى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى-خزينة وعدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (844) حكم قضائي متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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