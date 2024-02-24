ضبط 66 قضية سلاح ناري في أسيوط

تمكن رجال وزارة الداخلية في مديرية أمن أسيوط من ضبط عدد (66) قضية سلاح ناري.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

ضُبط خلالهم (20 بندقية آلية – 31 بندقية خرطوش –34 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (66 متهم لـ 55 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (13) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,470 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (16 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية).

وتم تنفيذ عدد (530) حكم قضائي متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.