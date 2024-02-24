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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك بزيه التقليدي الأبيض أمام أبو سليم الليبي

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها غداً الأحد.

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وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، ويرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر، في حين يرتدي فريق أبو سليم الليبي زيه باللون الأزرق، ويرتدي حارسه الطاقم الأسود.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري، وعبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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