حريق بمبنى مكون من 14 طابقا في إسبانيا

اندلع حريق في الطابق الخامس من مبنى مكون من برجين حديثي البناء يتألفان من 14 طابقا في فالنسيا ، في منطقة كامبانار في إسبانيا.

وتوصلت الشرطة الجنائية إلى العثور على تسع جثث (وليس عشرة كما ورد في البداية)، فيما لا يزال الشخص العاشر في عداد المفقودين.

و أصيب ما لا يقل عن 14 شخصا، بعضهم ظهرت عليه أعراض التسمم، وسرعان ما انتشرت النيران، بسبب هبوب الرياح القوية، إلى المبنى بأكمله ، حيث يوجد في المبنى 138 شقة.



واوضحت التحريات أن أسباب الحريق بسبب المادة العازلة الموجودة في الواجهة، وخاصة طبقة البولي يوريثين سهلة الاشتعال، هي التي تسببت في الحريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة ليفانتي المحلية عن مصادر غير مؤكده من المحتمل أن تكون هناك عدة جثث متفحمة بين بقايا البرج الأول من المجمع السكني، والتي كان من الممكن أن يتم تحديد موقعها بواسطة طائرات بدون طيار، . وبسبب ارتفاع درجة الحرارة وخطر انهيار الهيكل، لم تتمكن فرق الإطفاء من الوصول إلى المبنى ، و تتواصل مكافحة النيران من الخارج.

وجاء بالتقارير من بين المصابين تم العثور أيضا على 6 من رجال الإطفاء، وفي المجمل، تم علاج 9 رجال و4 نساء وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات في مستشفيات المدينة، فيما تم علاج امرأتين أخريين في موقع الحادث.

وصرح رئيس البلدية: "لا يزال هناك ما بين 9 و15 مفقوداً" ولا يزال رجال الإطفاء يعملون على تبريد الجزء الخارجي من مبنيين متجاورين في فالنسيا، حيث اشتعلت النيران فيهما. وحتى صباح الجمعة، أفادت وسائل الإعلام المحلية، أنه لم يكن من الممكن بعد لعمال الإنقاذ الوصول إلى المبنى للبحث عن الأشخاص المفقودين والضحايا ، وتم إخماد النيران ويبدو أن المبنى الآن محترق بالكامل.

حيث أكدت رئيسة بلدية المدينة ماريا خوسيه كاتالا، أن هناك ما بين 9 و15 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.

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