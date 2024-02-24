السبت 24 فبراير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فتح: الفلسطينيون هم من سيحكمون قطاع غزة وغير ذلك سيكون احتلالا إسرائيليا

الحرب علي غزة
الحرب علي غزة

 

أكد القيادي في حركة فتح منير الجاغوب أن الفلسطينيين هم من سيحكمون قطاع غزة وغير ذلك سيكون احتلالا إسرائيليا.

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وشدد الجاغوب  في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من القطاع ومن الضفة الغربية والقدس وإيقاف العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني والذي استهدف كل مقدرات الدولة الفلسطينية.

وقال "إن الحديث عن ما بعد الحرب أصبح مهما الآن لأن قطاع غزة سيعاني من فراغ أمني وسياسي كبير، والسلطة الفلسطينية تنظر إلى قطاع غزة وهو بهذه الحالة السيئة والذي أصبح مكانا غير صالح للحياة" ، منوها بأن جزءا من البرنامج السياسي لمنظمة التحرير أن غزة والقدس والضفة هي جزء من الدولة الفلسطينية ولا يمكن التخلي عن هذه المسئوليات.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية لم تغادر القطاع لتعود إليه ولم تتخلى عن مسؤولياتها تجاه القطاع ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حوار وتفاهم وطني فلسطيني على المرحلة القادمة، لأن الكل شريك على هذه الأرض.

وأوضح أن دور السلطة الفلسطينية الآن هو البحث عن مخرج سياسي لكل هذه الحالة الفلسطينية ، فالشعب الفلسطيني لا يريد احتلال على أرضه بل يريد أن يكون حر في هذه الأرض.

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