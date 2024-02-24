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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دي بروين يشعل الصراع بين كبار دوري روشن

دي بروين
دي بروين

دخلت كبار أندية دوري روشن السعودي في منافسة شرسة لخطف خدمات النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

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وينتهي عقد دي بروين مع فريقه الحالي مانشستر سيتي في صيف 2025.

وبحسب صحيفة " التايمز " البريطانية فأن كبار الأندية السعودية "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" تقدموا بعروضا مالية ضخمة لضمه خلال المريكاتو القادم.

وأشارت الصحيفة إلي أن دي بروين رفض جميع العروض موكدا علي رغبته في الاستمرار في صفوف الفريق السماوي. 

في نفس السياق أوضحت التايمز أن ضمن الأسماء المرشحة أيضاً  لدورري روشن كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد. 

ويذكر أن دي بروين انضم لصفوف مانشستر سيتي قادماً من فولفسبورغ في 2015، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

 

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