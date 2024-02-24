السبت 24 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف الطبى على 1672 مواطن بالمنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية العلاجية  المجانية بقرى المحافظة ، حيث  أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

يأتي ذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية بقرية هور إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1672 حالة ، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات ، منها الكشف على ، 306 حالات جراحة ،  353 حالة أطفال ، 389 باطنة ، 71  نساء ، 115 أسنان  ،  178 جلدية ، 213 أنف وأذن ،  47 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 179 تحليلا متنوعا ،  9 حالات موجات صوتية ، 8 حالات أشعة عادية ، 97 كشف مبكر للضغط والسكر ، 18حالة خلع أسنان ، وتحويل 19 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ،بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ  156 مترددا.

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