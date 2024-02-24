الكشف الطبى على 1672 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية بقرى المحافظة ، حيث أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

يأتي ذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية بقرية هور إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1672 حالة ، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات ، منها الكشف على ، 306 حالات جراحة ، 353 حالة أطفال ، 389 باطنة ، 71 نساء ، 115 أسنان ، 178 جلدية ، 213 أنف وأذن ، 47 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 179 تحليلا متنوعا ، 9 حالات موجات صوتية ، 8 حالات أشعة عادية ، 97 كشف مبكر للضغط والسكر ، 18حالة خلع أسنان ، وتحويل 19 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ،بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 156 مترددا.