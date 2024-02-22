التربية والتعليم تطلق مسابقة "أكفأ مدرسة تأسيس عسكري"

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، مسابقة أكفأ مدرسة ثانوية فنية تأسيس عسكري.

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يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وتم إطلاق مسابقة "أكفأ مدرسة تأسيس عسكري" على مستوى المرحلة الثانوية (ثانوى عام - فنى تأسيس عسكري)، في الفترة من ۱۷ فبراير إلى ٧ مارس ٢٠٢٤.

أهداف مسابقة "أكفأ مدرسة تأسيس عسكري"

وتهدف مسابقة "أكفأ مدرسة تأسيس عسكري" إلى خلق روح التنافس بين طلاب المدارس الثانوية، ورفع الروح المعنوية لهم، فضلا عن متابعة تطوير الحالة الإدارية والفنية للمدارس خلال العام الدراسي ۲۰۲۳ / ٢٠٢٤، حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس المشتركة في المسابقة ٥٩٧ مدرسة .

يذكر أن التأسيس العسكري يطبق في بعض مدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية لتحقيق الانضباط الطلابي من حيث الالتزام بالحضور والمظهر العام والسلوكيات التي يمارسها الطالب داخل المدرسة.

وتستهدف مدارس التأسيس العسكري زيادة الوعى الوطني لدى الطلاب بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

ويطبق نظام التأسيس العسكري على 100 مدرسة من مدارس التعليم الفني بدءًا من العام الدراسي 2023-2024.

ويعمل تحويل المدارس الفنية إلى مدارس تأسيس عسكري في إضفاء سمات الانضباط والالتزام ويسهم بشكل كبير في غرس وتأصيل وتعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بالانضباط والولاء والانتماء الذي لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التي تطبق التأهيل العسكري.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الولاء والانتماء أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر 2030.