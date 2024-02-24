حملات يومية لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة بمراكز الشرقية

وتطبيق القانون على المخالفين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت رئاسة حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط حلقة السمك وكوبري ابو عميره وإلزام أصحاب المحال التجارية بعرض بضاعتهم داخل المحال الخاصة بهم لفتح الطرق أمام المارة.

كما توجهت الأجهزة التنفيذية صباح اليوم لرفع الإشغالات المخالفة بشارع فاروق وتم مصادرة الأكشاك المخالفة أمام القصر الأبيض بجوار السكة الحديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة إزالة للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية على مساحة ( ١٠٠م ) مجهزة لعمل سقف دور ثالث علوي داخل الحيز بقرية الحصه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية بصفط زريق حملة لازالة تعدي بعزبة عرب شاهين التابعة لقرية شنبارة منقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق واسفرت الحملة عن تنفيذ ازالة كلية لغرفة بالطوب الدبش والاسمنت على مساحة ( ٩ م ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع مدينة الزقازيق، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بشن حملة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة الحسينية شنت حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأرض الزراعية عبارة عن أسوار وغرف بالدبش على مساحة 7000 متر على حدود مركز الحسينية و مدينة القرين ،كما تم إزالة قواعد مسلحة أعمده خرسانية على مساحة 700 متر خارج الحيز العمراني بقريه ٧ بحر البقر بغرض إقامة هنجر وكذا ايقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق وقد أسفرت الحملة عن فك شده خشبية لأعمدة داخل الحيز العمراني لمنزل على مساحة (٢٢٠م ) حيث تم إزالة ٢٠ عامود خرساني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 25 حالة تعدي بمساحة 3589 ألف متر مباني و 10 حالات تعدي بمساحة 1 فدان و4 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية، عن إزالة 24 حالة تعدي بمساحة 3691 ألف متر مباني و 11 حالة تعدي بمساحة 9 أفدنة و3 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 22 تعدي بمساحة 4482 ألف متر مباني و 10 حالات تعدي بمساحة 21 فدان و10 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة لإزالة غرف واسوار مقامة بالدبش الابيض على مساحة ١٠٠٠ متر بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين الشرق وإزالة عدد 2 تانده مخالفة بنطاق الوحدات المحلية بالأخيوة وقسم الاشغالات برئاسة المركز وبحضور قوة من الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة واسفرت الحملة عن إزالة فى المهد على أرض زراعية لغرفة بالخشب بمساحة ( ١٦م ) في قرية صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبالوحدة المحلية ببهنيا تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي على مساحة ( ٨٠ م ) بدون ترخيص وداخل الحيز العمراني بقرية بهنيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مدينة القرين، تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء خطر داهم بالمدينة بحضور قسم شرطة القرين وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض.