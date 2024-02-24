ننشر أسماء الفائزين فى انتخابات نقابة المهندسين أسوان

تنشر “بوابة الوفد” أسماء الفائزين فى انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسوان وانتخابات التجديد النصفى، حيث فاز 7 أعضاء من 13 مرشح بالانتخابات.

وجاءت عدد الأصوات الأولية لنقابة المهندسين والذين حصلوا على مقاعد أعضاء النقابة، كلاً من اعضاء مجلس ادارة نقابة المهندسين الفرعية باسوان، فى هندسة كهرباء فاز المهندس محمد جمعة عبدالشكور بأعلى الاصوات 541 صوتاً، و مهندسة نجاة على 466 صوتا، وفى قسم مدنى فاز 3 أعضاء وهم مهندس احمد عظيمة بعدد اصوات 492، ومهندس مصطفى كامل 413 صوت، ومهندس مينا قيصر 351 صوت، وفى قسم عماره تم تجديد الثقة للمهندسة فاطمة عبدالله وحصلت على عدد أصوات 359 صوتاً، فيما حصل المهند سعد الضوى على عدد أصوات 416 صوتاً.

وقال المهندس محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، إنه يهنئ الفائزون والذين حصلوا على أعلى الأصوات خلال انتخابات التجديد النصفى، وحظ اوفر للمرشحين الذين يحالفهم الحظ، لافتًا إلى أن الفائزين بانتخابات أعضاء النقابة جميعهم لديهم أفكار مميزة، والجميع هدفه الارتقاء بالنقابة، وخاصة أنه عمل خدمى، موضحاً أن النتيجة النعلنه هة نتيجة اوليه ولم تصدر بشكل رسمى حتى الآن.

وأوضح محمد محمود عرابي، وكيل وزارة توشكى بالسد العالي، وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسوان، أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بأسوان كان عرساً ديمقراطى، وجميع المرشحين على كفاءة عالية فى العمل النقابى والخدمة ، وإن المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات عليهم الحمل الأكبر ليثبتوا كفائتهم بالثقة التى أعطاها لهم أعضاء نقابة المهندسين