المنشد أحمد حسن يحتفل مع مرضى السرطان بمناسبة ليلة النصف من شعبان

احتفل المنشد الشهير أحمد حسن، مع الأطفال مرضى السرطان والمرافقين لهم في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وتقديم سلسلة من قصائده لتقديم الدعم المعنوي للمرضى.

وقدم المنشد الشهيرمجموعة من الابتهالات والمديح والقصائد الدينية وسط فرحة وسعادة المرضى وذويهم والمترددين على المستشفى، مقدما بعض القصائد الدينية والإنشاد الدينى المميز للمرضى في مواقع الانتظار بالأقسام المختلفة، وسط تفاعل كبير من المرضى والمرافقين لهم.

«صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، بذكره زال العناء وبذكره زاد الهناء، انار الكون بحبه ومحا الظلام بعفوه، صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، وملاذ الجنة بفضله يا فرحنا يا سعدنا»، هكذا تغنى المنشد الديني احمد حسن داخل المستشفى ووزع الهدايا على المرضى، والتقط الصور التذكارية مع الأطفال المرضى وذويهم.

وانتابت الأطفال مرضى السرطان وذويهم سعادة كبيرة داخل مستشفى شفاء الأورمان، مما جعلهم يرددون الكلمات والإنشاد مع المنشد، فضلا عن التجمع حوله خلال المديح والإنشاد وإطلاق الزغاريد والتصفيق فرحا وسعادة فيما ملأت الدموع أعين بعض السيدات خلال سماعهم لكلمات المنشد والتى جعلت القلوب تتحرك حسب وصفهن للمشهد .

وقال المنشد احمد حسن حريص على المشاركة وزيارة المستشفى فى كافة المناسبات والفعاليات مشددا أن « حب الناس وتفاعلهم يسعدني ويزيدني اصرارا على التواجد مع الأطفال وذويهم، شاركنا في فرحة الأطفال الصغار، تأثرت كثيرا بالعواطف الجياشة واحتياج المرضى وذويهم للدعم المعنوي في كل الأوقات وربنا يقدرنا ونكون بجانبهم باستمرار ونسعدهم دائما ».

وشدد على أن مستشفى شفاء الاورمان، يقوم بدور كبير وفعال في علاج مرضى الأورام السرطانية بالمجان، لكافة الأعمار السنية، بمحافظات جنوب الصعيد، معربا عن سعادته لتكراره زيارة اول صرح طبي لعلاج مرضي الاورام بالمجان، وواحدة من أهم الصروح الطبية، التي تضاهي المستشفيات العالمية ، موجها شكره وتقديره لكافة العاملين في المستشفى على مجهوداتهم في تقديم الخدمات الطبية المجانية المميزة والتى تساهم في تخفيف آلام المرضى .

ومن جانبه رحب الأستاذ، محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالمنشد الشهير أحمد حسن، ابن الاقصر للمستشفى، موضحاً أن هذه الزيارة من الزيارات الرائعة التي تبث الأمل في نفوس الأطفال المرضي بالمستشفى، مؤكدا على أن إقامة الفعاليات المختلفة ومشاركة الرموز فيها بحضور الاطفال المرضى وذويهم، تساهم في دعم الأطفال مرضى السرطان طوال رحلتهم العلاجية.