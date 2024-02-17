الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر الطبي

أكدت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى ناصر بجنوب غزة بلا ماء ولا طعام وأكسجين، مشددًا على أن الأوضاع في قطاع غزة من الجانب الطبي تزداد سوءًا، موضحًا أن الأمر الذي يساهم في تعرض حياة الكثير من النازحين لخطر الموت.

مستشفى ناصر بجنوب غزة

ونوهت "فرسخ"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 8 آلاف مريض تم إجبارهم على الإخلاء دون الحصول على الرعاية اللازمة لهم، مشيرة إلى أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر الطبي من جميع الجهات.

وأكدت أن الأوضاع في المستشفى خطيرة للغاية، وأضافت "فرسخ"، أن شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية بسبب عدم دخول سيارات للمساعدات الإنسانية، كما أنه تم اعتقال 9 من كوادر الهلال الأحمر الفلسطينيى، وهذا يدل على الحرب الشرسة التي تواجه القطاع الطبي في غزة، مشددة على أن هناك نقص شديد في الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.

وتابعت: “هناك بعض المواد الطبية يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمصادرتها بادعاءات أمنية”، مؤكدًا أن هناك شح كبير في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسبب عرقلة الاحتلال الإسرائيلي دخولها وتشديد الإجراءات عليها.