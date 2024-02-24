"إكسترا نيوز" تبرز 7 نقاط مهمة بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة

أعلنت الحكومة عن تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تستغل كل متر مربع في هذه الأراضي، من بين ما تناولته الحكومة ضمن حملة التطور مشروع رأس الحكمة 2024، الذي يضمن توفير فرص عمل للشباب المصري وعمل الاستثمارات المربحة للبلاد.

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهمية مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة”:

-وقعت الحكومة المصرية مع شركة إماراتية أكبر صفقة استثمارية.

منطقة رأس الحكمة

-المشروع هو تطوير منطقة رأس الحكمة علي الساحل الشمالي الغربي.

-تأتي الشراكة في ضوء الجهود لجذب الاستثمار الأجبني المباشر.

مشروع رأس الحكمة 2024

-تتضمن جزء مالي يتم سدادة كمقدم وجزء آخر عبارة عن حصة من الأرباح.

-الجزء المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.

رئيس مجلس الوزراء

-أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون للدولة المصري 35% من أرباح المشروع.

-يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار.