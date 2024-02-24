الاهلي السعودي يصل الحائل بعد إنتهاء أزمة سفر بعثة الفريق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة صباح اليوم السبت إلى مدينة حائل استعدادا لمواجهة الطائي وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن .

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وكانت إدارة الراقي قررت تأجيل سفر بعثة الفريق إلى حائل وذلك بسبب ظروف خارجة تتعلق بالطيران.



ويلتقى أهلي جدة مع نظيره الطائي عصر اليوم السبت على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت أبو ظبي.



ويحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 فيما تلقي الهزيمة في مثلهم ، فيما يأتي الطائى في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.



