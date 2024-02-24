hستمرار فعاليات "دورة صقل" لفرق الجوالة بشباب ورياضة سوهاج

شهد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، فعاليات اليوم الثاني من دورة صقل لقادة وقائدات فرق الجوالة والجوالات ومساعديهم بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الجمعيات الكشفية والارشادية الأربعة ( جمعية الكشافة البحرية والجوية وجمعية فتيان الكشافة وجمعية المرشدات المصرية فرع سوهاج ) .

,حضر فعاليات الدورة عدد من قيادات الجوالة والكشافة وقيادات مديرية الشباب والرياضة وعدد من الجوالة والجوالات يصل الى ٧٠ عضوا وتأتي هذه الدورة استعدادا لمعسكر صقر ١٢٨ لمواجهة الأزمات والكوارث .

ووجه الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة بضرورة نشر الحركة الكشفية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة وذلك لأهمية العمل الكشفي لبث روح الطمأنينة لدى الشباب والعمل الجماعى.

وHكد يسري كفافي وكيل المديريm للشباب، ضرورة تواصل القادة بالجمعيات الكشفية الأربعة لعرض ما لديهم من دورات لتعميمها وتنفيذها بمراكز الشباب لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الدورات .

وتجري فعاليات دورة صقر لفرق الجوالة والجوالات تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .