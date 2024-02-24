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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيسة المفوضية الأوروبية: مُهتمون بإعادة بناء قدرات أوكرانيا التصديرية نحو العالم

أورسولا فون دير
أورسولا فون دير لاين

 

 أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاهتمام بإعادة بناء قدرات أوكرانيا التصديرية نحو العالم.

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فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقته مع الصين

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن فون دير لاين عقب اجتماعها أمس مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في العاصمة البولندية وارسو. 

 

ورحبت فون دير لاين - وفقا لما نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي اليوم /السبت/ - بجهود بولندا في استعادة القانون ومواصلة نهج الإصلاحات وتعزيز القيم الديمقراطية.. وقالت "إننا معجبون بجهود حكومة وشعب بولندا لاستعادة سيادة القانون باعتبارها العمود الفقري لمجتمعكم الذي يستطيع فيه الأفراد والشركات الثقة في المؤسسات ومحاسبة السلطات.. معًا سنحمي سيادة القانون في جميع أنحاء أوروبا".

 

وأضافت قائلة "ناقشنا الوضع الذي يواجهه مزارعونا في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك في بولندا".. مشيرة إلى أنه بفضل جهود المزارعين تمتلك أوروبا أفضل نوعية غذائية في العالم، لكنهم يواجهون العديد من التحديات، لافتة إلى أن أوروبا تُدعم المزارعين البولنديين بمبلغ 22 مليار يورو من خلال السياسة الزراعية المشتركة.

 

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ناقشت مع المسئولين في بولندا الوضع على الحدود مع أوكرانيا، وأثنت على تفعيل اتفاقية النقل البري التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتحديثها مع وارسو.

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