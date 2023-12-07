عاجل
عاجل| يؤوي نازحين.. قصف منزل عائلة زعرب في خانيونس واستشهاد 13 مدنيًا القسام: قصف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي بغزة
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقته مع الصين

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم  أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقته مع الصين.

وقالت فون دير لاين -خلال لقاء أجرته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في العاصمة "بكين"- إن الاتحاد الأوروبي والصين لديهما تجارة ضخمة تصل إلى 2.3 مليار يورو يوميًا وحصص استثمارية مهمة في اقتصادات بعضنا البعض.. وباعتبارهما قوتين رئيسيتين في العالم، فإن الاتحاد الأوروبي والصين يتحملان مسئوليات عالمية.. لدينا مصلحة مشتركة في السلام والأمن، وفي الأداء الفعال للنظام الدولي القائم على القواعد، وإيجاد حلول للتحديات العالمية. 

وأضافت - وفقًا لما نقلته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني - أنه لهذا السبب، من الضروري وضع حد للعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا وإقامة سلام عادل ودائم يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وفي نفس السياق، بذل كل ما هو ممكن للعمل من أجل حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وتابعت أن كيفية إدارة علاقتنا، فضلاً عن المصالح الاقتصادية والجيوسياسية المشتركة المهمة، تهم كلاً من الاتحاد الأوروبي والصين لما لها من تأثير مباشر على رخاء وأمن شعبنا.. وفي بعض الأحيان، تتطابق مصالحنا.. وعندما لا يحدث ذلك، يتعين علينا أن نعالج الشواغل التي لدينا وأن نديرها بشكل مسئول.. لذا أرحب بالفرصة المتاحة اليوم لإجراء تبادلات صريحة ومفتوحة قد تشكل أساس العلاقة البناءة.

وأكدت فون دير لاين أنها ناقشت في بكين كيفية إعادة التوازن إلى علاقتنا الاقتصادية، وقالت: إن الصين تعد الشريك التجاري الأكثر أهمية للاتحاد الأوروبي .. ولكن هناك اختلالات واختلافات واضحة يتعين علينا معالجتها.. يدرك كلانا أهمية الحد من المخاطر وتعزيز مرونة اقتصاداتنا، لهذا يعمل الاتحاد الأوروبي على ضمان أمن سلاسل التوريد والبنية التحتية الحيوية والقواعد التكنولوجية والصناعية.. كما أننا سنناقش كيفية مواصلة تعاوننا بشأن تغير المناخ، وكيفية زيادة تعاوننا بشأن القواعد العالمية للذكاء الاصطناعي.

وأخيرًا، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الجانبين /الأوروبي والصيني/ عقدا العديد من الحوارات في الأشهر القليلة الماضية حول قضايا المناخ والتجارة والقضايا الرقمية، وأنها اقترحت عقد حوار بين الشعبين في وقت لاحق من العام الجديد، ومباحثات أخرى بشأن حقوق الإنسان.

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية تُرحب بمبادرة أمين عام الأمم المتحدة وتدين التحريض الإسرائيلي عليه

العراق يعلن دعمه للأمم المتحدة في لفت انتباه مجلس الأمن لقضايا السلم

لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية تدرس إجراءها على مدار 3 أيام

وزير الخارجية الإماراتي وأمين الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 42 فلسطينيًا في الضفة الغربية نصفهم من قطاع غزة

الرئيس الصيني: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مهمة للسلام والاستقرار والرخاء في العالم

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أذربيجان

رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة من زعامة فصيل حزبه الحاكم
الجريدة الورقية