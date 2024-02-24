قرعة سهلة لليفربول وميلان في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي عن وقوع ليفربول الانجليزي الذي يلعب له نجمنا محمد صلاح في مواجهة سهلة نسبيا مع سبارتا براج التشيكي.. ويواجه ميلان فريق سلافيا براج، أما باير ليفركوزن فيلتقي مع كارباكا أجدام الأذربيجاني.

ويخوض مارسيليا، مواجهة قوية أمام فياريال، والأمر نفسه ينطبق على وست هام يونايتد الذي يلاقي فرايبورج. الالماني ، أما روما فسيواجه برايتون الانجليزي، ويصطدم سبورتينج لشبونة البرتغالي مع أتالانتا، ويواجه بنفيكا نظيره رينجرز الاسكتلندي.

وستقام المباراة النهائية للدوري الاوروبي يوم 22 مايو المقبل في دبلن.