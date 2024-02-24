السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قرعة سهلة لليفربول وميلان في الدوري الأوروبي

بوابة الوفد الإلكترونية

أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي عن وقوع ليفربول الانجليزي الذي يلعب له نجمنا محمد صلاح في مواجهة سهلة نسبيا مع سبارتا براج التشيكي.. ويواجه ميلان فريق سلافيا براج، أما باير ليفركوزن فيلتقي مع كارباكا أجدام الأذربيجاني.

ويخوض مارسيليا، مواجهة قوية أمام فياريال، والأمر نفسه ينطبق على وست هام يونايتد الذي يلاقي فرايبورج. الالماني ، أما روما فسيواجه برايتون الانجليزي، ويصطدم سبورتينج لشبونة البرتغالي مع أتالانتا، ويواجه بنفيكا نظيره رينجرز الاسكتلندي.

وستقام المباراة النهائية  للدوري الاوروبي يوم 22 مايو المقبل في دبلن.

 

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