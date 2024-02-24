ميدو: لا أغار من "صلاح".. وهو لا يملك "كاريزما" القائد

أكد أن نجم ليفربول لا يمكن أن يقارن بـ"ميسي"

واصل أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك السابق، الجدل بتصريحاته المثيرة للجدل، خصوصًا فيما يتعلق بمحمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، وقال إن صلاح ليس قائدًا ولا يملك كاريزما القيادة، فهو لا يفعل مثل ليونيل ميسي، والأمر لا يتعلق بغيرتي منه، فقد لعبت بجوار نجوم كبار، مثل إبراهيموفيتش وتوتي ودروجبا، ولم أكن غيورًا منهم.

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وأضاف ميدو، في تصريحات تليفزيونية: من الجنون أن أقارن مسيرتي بمشوار محمد صلاح، فنجم ليفربول من أساطير الكرة حاليًا في العالم، وأنا تأثرت بأنني لم أفكر بنفس العقلية الاحترافية، وأرى أن صلاح مظلوم مع المنتخب، لأنه يفتقد التعامل معه باحترافية، لكنه أخطأ بترك المعسكر حين أصيب في أمم أفريقيا .

وأبدى ثقته في قدرة حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على استخراج أفضل نسخة من محمد صلاح مع الفراعنة.

وأكد ميدو أن مهنة التدريب الأقرب إلى قلبه، وليس التمثيل، أو الاستثمار، رافضًا نغمة فشله في مجال التدريب.. وقال: أنا زملكاوي منذ الصغر، وعائلتي كلها تنتمي للأبيض، لكن في الوقت نفسه احترم الأهلي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الناديين تأثرت لفترة بالخلاف بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق.

وأضاف: الخطيب أخطأ بسماحه لأحد الأشخاص الذين يعملون تحت قيادته في الأهلي بتكوين لجان إلكترونية، ووصل الحال بها الي الهجوم ضد لاعبين سابقين في الأهلي، مثل حسام غالي ومحمد فضل وعماد متعب.. مشيرًا إلى أن الخطيب مخدوع، وعليه أن يلتفت لهذه النقطة إذا كان لا يعلم ذلك، وأعتقد أنه يعلم بما يحدث.