أحمد سعيد يهاجم ميدو: "إذا بليتم فاستتروا"

علق الإعلامي أحمد سعيد، على تسريب للكابتن أحمد حسام ميدو وهو يوجه نصيحة للاعيبين بمصاحبة الفتيات، لأن هذا يعتبر حافز للاعب في المعلب، معقبًا: "إزاي النادي دي بتعبر عن حال الكرة في مصر، يا أخي إذا بٌليتم فاستتروا، إزاي حد في أسمك ولاعب عالمي يصدر مثل هذه التصريحات".

وتابع سعيد، خلال تقديمة برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن ميدو تحدث عن ضرورة أن يكون حافز اللاعب في المباراة هو مصاحبة فتاة حلوة، معقبًا: "إرحمنا يا عالمي، يخربيت اللي سفرك، حاجة عجيبة، ربنا يهدي".

ولفت إلى أن ميدو بدلاً من أن ينصح اللاعبين بالتقرب إلى الله عز وجل، ينصحهم بعصيانه، معقبًا: "بلاش نجهر بالمعصية، الجميع لديه بلاوي".