السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخليج بقيادة محمد شريف ضيفا على الحزم الليلة بدوري روشن

الخليج
الخليج

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المحترف في صفوفه الدولي المصرى محمد شريفضيفا على نظيره الحزم في  مساء اليومعلى ملعب الأخير وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن .

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ويدخل الخليج مباراة اليوم وهو يتواجد في  المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، فيما يأتي الحزم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 13 نقطة.

 

موعد مباراة الحزم والخليج اليوم

تتطلق صافرة مباراة الحزم والخليج اليوم السبت فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

 

القناة الناقلة لمباراة الخليج ضد الحزم 


تنقل قناة " SSC 1 HD " أحداث مباراة الخليج ضد الحزم باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي وذلك بتعليق محمد الخامسي واحمد النفيسة.

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