يلتقي فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا مع نظيره فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

موعد مباراة مانشستر سيتي و بورنموث بالدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 بتعليق عامر الخوذيري.

ترتيب الفريقان في بطولة الدوري

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 56 نقطة بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

طاقم تحكيم المباراة

ويقود المباراة طاقم تحكيم دولي بقيادة جاريد جيليت ويعاونه دارين كان وديريك إيتين حكمان مساعدان بالإضافة إلى تواجد سيمون هوبير حكمًا رابعًا لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي.

ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم أندي مادلي وسيمون لونج لإدارة مباراة فريقي مانشستر سيتي وبورنموث ضمن مباريات الجولة الـ 26 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.