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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة.. أهلي جدة يواجه الطائي لاستعادة الانتصارات في دوري روشن

أهلى جدة
أهلى جدة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره الطائي عصر اليوم السبت على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن .
 

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ويدخل أهلي جدة المباراة وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في  12 مباراة والتعادل في 4 فيما تلقي الهزيمة في مثلهم ، فيما يأتي الطائى في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

ويدخل أهلى جدة لقاء اليوم وهو يسعي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة من أجل استعادة طريق الانتصارات من جديد بعدما خسر في الجولة الماضية  أمام الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 
 

موعد مباراة أهلي جدة ضد الطائي 


وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والطائى فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت أبو ظبي. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الطائي 

 

تنقل قناة " SSC 1SD " أحداث مباراة أهلى جدة والطائى باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي وذلك بتعليق عيسى الحربين على القناة الصوتية الأولى، ومحمد حسين أضرضور عبر القناة الصوتية الثانية.

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