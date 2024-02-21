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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين يلتقي رئيس جمهورية صرب البوسنة قبيل انطلاق "ألعاب المستقبل"

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

وعقد الرئيسان اجتماع في مركز المعارض الدولي بقازان "قازان إكسبو"، حيث قال بوتين: "أنا متأكد من أن هذه الزيارة ستكون مفيدة، وسنتمكن من استغلال الوقت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات. ونحن على علم بأن الوضع في الجمهورية ليس سهلا، وعلى استعداد للحديث عن هذا الأمر".

                     

من جانبه شكر الرئيس الروسي دوديك على دعم العلاقات المنتظمة مع روسيا ودعمه عددا من الفعاليات الروسية بما في ذلك الفعالية الخاصة بضحايا النازية، وأضاف بوتين: "أنتم شخصيا تشاركون في مسيرة الفوج الخالد".

 

وأكد بوتين أن علاقات روسيا مع جمهورية صرب البوسنة والهرسك قائمة منذ فترة طويلة، وتابع: "إنها علاقات بناءة بطبيعتها، ونحن سعداء بما تم إنجازه، وآمل الاستمرار في عمل المزيد في علاقاتنا".

 

ويشارك زعماء بعض الدول الأجنبية (كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروس وجمهورية صرب البوسنة والهرسك) في افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2024. وتقام تلك الدورة في قازان في الفترة من 21 فبراير إلى 3 مارس، وهي المسابقة الدولية الأولى من نوعها التي تدعم مفهوم الواقع الافتراضي Phygital الذي يجمع ما بين الرياضات الرقمية والكلاسيكية والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا.

 

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة أكثر من 260 فريقا دوليا وأكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم.

 

 

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