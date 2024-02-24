افتتاح معرض التربية الفنية بإدارة سمنود التعليمية بمنطقة أزهر الغربية

افتتح اليوم معرض التربية الفنية بإدارة سمنود التعليمية الأزهرية، بمعهد فتيات سمنود الإعدادي الثانوي، برعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وبحضور الدكتور محمد النشرتي، مديرعام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ورافقه الدكتور سعيد أبو حطب، مدير التعليم الابتدائي، و سمر عبد المجيد موجه عام التربية الفنية وأسرة التربية الفنية بإدارة سمنود.

ويضم المعرض العديد من اللوحات والرسومات الفنية المتميزة المصنوعه من الخامات الطبيعية، والجلديه ، واللوحات الزيتية التي تعكس المواهب التي تزخر بها إدارة سمنود، وقام بتنفيذ المعرض الأستاذة شيماء سليم، معلمة التربية الفنية بمعهد فتيات سمنود و بمشاركة عدد من طالبات المعهد وإشراف الأستاذة ولاء نعمان موجه التربية الفنية بإدارة سمنود التعليمية.