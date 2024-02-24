السبت 24 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حي العمرانية يشن حملة موسعة على المقاهي المخالفة

جانب من حملة رفع
جانب من حملة رفع الإشغالات

يواصل حي العمرانية برئاسة اللواء أحمد جلال الطنطاوي حملاته المكثفة لضبط الشارع ورفع الاشغالات التي تعيق حركة المواطنين، والعمل على بسط النظام في شوارع الحي وإزالة التعديات ومنع الازعاج الناتج عن أصوات المقاهي والكافيهات.

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وأسفرت الجهود أمس الجمعة عن رفع محتويات "كافية لافا" بشارع ناصر الثورة وإيداع المضبوطات مخزن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية أن  الإدارات المعنية مستمرة في أداء مهامها وضبط المخالفين للقانون حتى عودة النظام إلى الشارع ومنع الإزعاج ورفع التعدي على حرم الطريق، كما أشار إلى أن حى العمرانية مستمرة في تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي والعمل تلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الذي شدد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل الحفاظ على النظام في شوارع الجيزة ورفع التعديات على حرم الطريق.

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