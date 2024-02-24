خبير: اتفاقية رأس الحكمة خطوة مهمة تستهدف رفع معدلات الاستثمارات

قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن توقيع أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات لتطوير وتنفيذ مشروع رأس الحكمة خطوة مهمة للغاية وتستهدف رفع معدلات الاستثمارات وبالتالي توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري ما يقلل الضغط على الدولار وينعش الجنيه ويزيد الدخل القومي.



انتعاش الجنيه المصري

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن توقيع الاتفاقية سيسهم في انتعاش الجنيه مقابل الدولار مما سينعكس ذلك بالسلب علي أسعار الذهب وبالتالي تبدأ بالانخفاض، مشيرًا إلى انه ارتفعت سندات مصر الدولارية قبيل الإعلان عن استثمارات جديدة، فوفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي"من المتوقع استثمار 150 مليار دولار من الجانب الإماراتي في مشروع تطوير المدينة وسيستهدف جذب 8 ملايين سائح، و تنخفض ديون مصر ١١ مليار دولار.

تمويل المشروع

وتابع الخبير الاقتصادي، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغت ديون مصر الخارجية 164.5 مليار دولار، من بينها نحو 48.5 مليار لصالح الدول العربية تشمل ودائع طويلة وقصيرة الأجل، وتعد الإمارات أكبر دائن عربي، حيث تتضمن اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة تنازل الإمارات عن وديعة بقيمة 11 مليار دولار في البنك المركزي المصري، على أن يتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في تمويل المشروع، على حد قوله.