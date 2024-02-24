ماذا قدم برشلونة أمام خيتافي قبل صدام الدوري الأسباني الليلة؟

يستضيف فريق برشلونة نظيره خيتافي على ملعب "مونتجويك" في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

أرقام برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

يحسم فريق الكرة الاول بنادي برشلونة تاريخ المواجهات أمام نظيره خيتافي، غذ انتهت آخر 20 مواجهة بين الفريقين، بفوز الفريق الكتالوني في 13 لقاء، بينما انتصر خيتافي في مباراة وحيدة، وحسم التعادل بينهما 6 مواجهات آخرين.

آخر ٤ مباريات بين الفريقين، سجل برشلونة هدف وحيد وسقط في فخ التعادل في ٣ مباريات مقابل انتصار وحيد، بينما يعد آخر انتصار حققه خيتافي أمام برشلونة يعود إلى ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ بهدف نظيف.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، كريستنسن، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر وفي جعبتخ 34 نقطة.

وانتهت مواجهة الدور الاول بين برشلونة وخيتافي هذا الموسم بالدوري الاسباني، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيكون علي محمد علي هو معلق المباراة.