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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري في البنوك صباح اليوم السبت

الريال القطري
الريال القطري

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الريال القطري في البنوك مقابل الجنيه المصري في  الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف الدولار في البنوك صباح اليوم السبت

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-2-2024 أمام الجنيه المصري


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم:
سجل  سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
وصل سعر الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع.
بلغ الريال القطري في بنك مصر نحو  7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع
سجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
وصل الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 7.87 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
سجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
كما سجل الريال القطري في بنك QNB الاهلي مصر نحو 8.46 جنيه للشراء و 8.48 جنيه للبيع.

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