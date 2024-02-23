سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-2-2024 أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-2-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.02 جنيه للشراء، 100.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.76 جنيه للشراء، 82.13 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 80.06 جنيه للشراء، 80.42 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.41 جنيه للشراء، 43.70 جنيه للبيع.

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 33.08 للشراء، و 33.24 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.67 جنيه للشراء، 38.86 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.90 جنيه للشراء، 35.06 جنيه للبيع.