السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار في البنوك صباح اليوم السبت

دولار
دولار

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وصراعات دولية تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم السبت 24 فبراير:
سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار في بنك الاسكندرية نحو  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

 

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