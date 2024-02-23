الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية أغلبها صحراوية، وبالتالي يزيد الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، كما تشهد البلاد اليوم غطاء من السحب المنخفضة والمتوسطة وأيضا العالية، ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس على مدار اليوم.

الطقس خلال فترة النهار دافئ على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الطقس خلال فترة النهار دافئ على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وأيضا جنوب سيناء، بينما طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، أما المناطق الجنوبية المتمثلة في الأقصر وأوسوان يكون طقسها مائل للحرارة، إذ تصل درجة الحرارة العظمى خلال فترة النهار بها إلى 31 درجة مئوية.

انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل

وتابعت، أن درجة الحرارة العظمى خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة مئوية، مشيرة إلى انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تدريجيا، إذ تكون الأجواء شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخر حتى الصباح الباكر على أغلب محافظات الجمهورية خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوححة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي، وتسجل قيم درجات الحرارة الصغرى أقل من 12 أو 13 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة دائما في حالة الاستقرار بالطقس هي الشبورة المائية، وتوجد اليوم على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتتكون في ساعات الليل المتأخر أي تقريبا في ساعات الليل المتأخر حتى سطوع أشعة الشمس.