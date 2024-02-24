بعثة الأهلي تصل إلى مطار القاهرة بعد الفوز على ميدياما الغاني بدوري الابطال

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، عقب تحقيق الفوز على نظيره ميدياما الغاني فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأخير، بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع فريق الأهلي خطف فوزًا مثيرًا على حساب ميدياما الغاني بهدف نظيف، على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي بغانا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل حسين الشحات هدف فوز الأحمر في شباك فريق ميدياما الغاني في الدقيقة 48 من صناعة الثنائي أنتوني موديست وعمرو السولية.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

1- الأهلي 9 نقاط.

2- شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط.

3-يانج افريكانز التنزاني 5 نقاط.

4- ميدياما الغاني 4 نقاط.