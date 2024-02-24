موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الانجليزية

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ليفربول بنظيره تشيلسي، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب ليفربول في تحقيق الفوز من أجل مواصلة النتائج الإيجابية سواء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس الرابطة .

فيما يبحث تشيلسي عن الخروج من النفق المظلم، بعد النتائج السلبية التي عاني منها خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة ليفربول أمام تشيلسي في الخامسة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "ويمبلي" معقل البلوز.

ومن المنتظر إذاعة مواجهة ليفربول أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الماضية.