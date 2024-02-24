إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع بن رمضان

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فتح باب المفاوضات مرة آخرى مع لاعب وسط الترجي التونسي السابق.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي جدد فتح المفاوضات مع محمد علي بن رمضان نجم وسط الترجي السابق والمحترف في الدوري المجري وذلك بعد إصابة لاعب الفريق المالي إليو ديانج".

وأوضح: "الأهلي لازال في محاولات كبيرة للغاية للتعاقد مع محمد علي بن رمضان الذي لعب بقميص الترجي التونسي السابق وتألق لسنوات في الدورى التونسي ودوري أبطال إفريقيا، وكان هدف الأهلي والزمالك من قبل".

وانهى: "بن رمضان يلعب الآن في الدورى المجري ويرغب النادي الأهلي في التعاقد معه ووضع 2 ونصف مليون يورو لضمه من أجل خلافة ديانج المصاب خلال الوقت الحالي".

جدير بالذكر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بهدف نظيف على نظيره ميدياما الغاني، في مباراة اُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا، لحساب الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024.