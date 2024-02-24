الاسماعيلية للالات الشعبية والفنون الشعبية اطفال يتألقون بمركز شباب الشيخ زايد

شهد مركز شباب الشيخ زايد بالاسماعيلية ، عرضا فنيا ، من العروض المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة.. عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

حيث نظم قصر ثقافة الاسماعيلية عرض لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية اطفال بقيادة مصطفي محمود قدمت الفرقة مجموعة من الراقصات علي انغام السمسمية منها شقاوه شطنا، السمسميه، جرادل.

كما قدمت فرقة الاسماعيلية للالات الشعبية عرضا فنيا متميزا بدا بافتتحت الفرقة للمجموعة، تلاه فقرات متعددة منها كان الجميل اسماعيلية ياللي هواكي ، نوح الحمام و اها يالالالي ،يا مال الشام والله ياغالي، ياورد علي فل وياسمين، يا نويت علي السفر امتي تعود تاني، انا بعشقك انا ، الحلو عدا يابا، بالاضافة لبعض المقاطعات علي انغام السمسمية للفنان احمد يحيي مولر، وكوكتيل جماعي للفرقة

وسط تفاعل كبير من رواد المركز.