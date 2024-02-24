هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لايبزيج

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام لايبزيج، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم.



ويرغب بايرن ميونخ في تصحيح مساره خلال مواجهة اليوم، بعد النتائج السلبية التي حدثت خلال المباراتين الماضيتين.

وتعرض بايرن ميونخ للخسارة من باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني، بينما خسر من لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لايبزيج



حراسة المرم: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيم مين جاي - ماتايس دي ليخت - إريك داير - رافاييل جيريرو.

خط الوسط: يوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – توماس مولر.

خط الهجوم: جمال موسيالا – هاري كين – ليروي ساني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة بايرن ميونخ امام لايبزيج في السابعة والنصف من مساء الغد السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "إليانز آرينا" معقل البفاري.

وتُذاع مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره لايبزيج عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الألماني منذ عدة سنوات ماضية.

يذكر أن ليفركوزن يأتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم برصيد 61 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثلني بايرن ميونخ، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

بينما يتجمد رصيد ماينز عند النقطة ال 15 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.