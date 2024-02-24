موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بالدوري الألماني

يبحث بايرن ميونخ عن العودة مرة أخرى للمسار الصحيح، حينما يواجه لايبزيج، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم.



ويرغب العملاق البفاري في تصحيح مساره، بعد النتائج المتذبذبة التي قدمها في بطولتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا خلال الفترة للماضية.

وتلقت جماهير بايرن ميونخ صدمة قوية، عندما خسر الفريق البفاري من نظيره باير ليفركوزن بثلاثية في البونديسليجا، بينما تلقى هزيمة أيضًا من لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج والقنوات الناقلة



تنطلق مباراة بايرن ميونخ امام لايبزيج في السابعة والنصف من مساء الغد السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "إليانز آرينا" معقل البفاري.

تُنقل مواجهة بايرن ميونخو أمام نظيره لايبزيج عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الألماني منذ عدة سنوات ماضية.

الجدير بالذكر أن باير ليفركوزن يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم برصيد 61 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني بايرن ميونخ، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

بينما يتجمد رصيد ماينز عند النقطة ال 15 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.