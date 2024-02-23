محمد إمام يواصل جني نجاحات ضخمة ..آخر إيرادات فيلمه أبو نسب

يواصل الفنان محمد إمام، حصد نجاحات ضخمة من خلال فيلم أبو نسب، بعدما جمع العمل ملايين الجنيهات في السينمات وكان آخرها أمس الخميس حيث جنى أكثر من 229 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

محمد إمام “كوبرا” في رمضان 2024

ومن ناحية أخرى، يواصل محمد إمام تصوير مشاهده في مسلسل كوبرا، الدي مقرر أن يعض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

تدور أحداث مسلسل كوبرا في إطار 15 حلقة، ولم تكشف الشركة المنتجة وقت عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم، أم الثاني، العمل من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

محمد إمام "دجال" في كوبرا

عاد الفنان محمد إمام إلى السباق الرمضاني بالدجل والشعوذة بعد سنوات غياب، إذ يشارك في دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل كوبرا.

وكشفت شاشة MBC مصر، عن البرومو التشويقي لمسلسل كوبرا الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ويجسد خلال شخصية دجال يعالج الناس من مس الجن بأساليب كوميدية.

مسلسل كوبرا

شاهد برومو مسلسل كوبرا

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعيه صورة من كواليس تصوير مسلسل كوبرا، والذي مقرر أن يشارك خلاله ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل كوبرا

ونشر محمد إمام صورة من كواليس المسلسل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا:" بلدنا جميلة، رأس البر، كوبرا".

محمد إمام

يشارك "إمام"، في دراما رمضان 2024، حيث يواصل تصوير مشاهده في مسلسل كوبرا، الذي يضم مجموعة من نجوم الدراما .

وكان محمد إمام، أزاح الستار عن البوستر الدعائي الأول لمسلسله كوبرا، والذي ينافس خلاله في دراما رمضان لهذا العام.