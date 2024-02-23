منها المكسرات والخضراوات.. أطعمة مفيدة لجسم الإنسان

تتطلب الحياة العصرية أن يكون الإنسان دائمًا في حالة جيدة، لذلك قامت خبيرة التغذية في موسكو إيلينا سولوماتينا بتجميع قائمة بالأطعمة التي تساعد في الحفاظ على الطاقة عند المستوى المناسب تتضمن هذه القائمة:

المكسرات

تحتوي على الكثير من البروتين والدهون الصحية وكذلك أهم المواد لصحة الأعصاب والنفسية - فيتامينات ب والمغنيسيوم.

الأفوكادو

مصدر من الدرجة الأولى للدهون والسعرات الحرارية المفيدة للجسم.

الكبدة

تناول الكبدة يزود الجسم بفيتامين د، الذي يساعدك على البقاء نشيطاً طوال اليوم.

مأكولات بحرية

تحتوي على اليود الذي يؤدي نقصه إلى فقدان قوتها، مما يؤثر على وظائف الغدة الدرقية.

بيض الدجاج

وهو مصدر ممتاز للكولين، وهو ناقل عصبي بيولوجي يدعم نشاط الدماغ.

الخضراوات

تناول الخضراوات الخضراء والأطعمة النباتية الورقية يشبع الدم بالأكسجين بالإضافة إلى ذلك، تحمي الخضر الجسم من عمليات الأكسدة التي تسبب التعب الشديد وتكون نتيجة استهلاك عدد كبير من المواد الحافظة المختلفة.

التوت

فهي خزان لمصدر قوي من مضادات الأكسدة. وفي هذا الصدد، لا يمكن لأي منتج أن ينافسهم.

المنتجات المنشطة

وتشمل هذه الأطعمة التي تنشط الغدد الكظرية: الفجل، الخضروات الصليبية، الفلفل، الفاصوليا والشوكولاتة الداكنة والكاكاو.