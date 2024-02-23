جاهزية اكثر من 250 معدة لكسح مياه الامطار بالشوارع بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على جاهزية اكثر من 250 معدة للتعامل السريع والفورى مع اى تجمع لمياه الامطار بالشوارع وانه تم الدفع بسيارات الكسح بمختلف مراكز المحافظة وفتح مطابق الصرف الصحى لسحب مياه الامطار المتراكمة بالشوارع وان غرفة عمليات الازمات والطوارئ وفرق المتابعة الميدانية والمناوبات تعمل على مدار 24 الساعة لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية والسقوط المتوسط للامطار والذى تعرضت لها محافظة سوهاج اليوم.

واكد رئيس مياه سوهاج انه تم السيطرة على الحريق الذى نشب ببرج الجهد المتوسط بداخل محطة مياه الحلافى بمركز البلينا نتيجة لسقوط الامطار وانه تم فصل التيار الكهربى عن المحطة وايقاف المحطة لحين قيام قطاع الكهرباء بالاصلاح وانه يتم تغذية المواطنين من محطة مياه البلينا المرشحة.

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن انه يتم تلاقى شكاوى المواطنين من خلال الرقم 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.