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الجمعة 23 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية بالليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

يبحث ريال مدريد عن الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية خلال الفترة الحالية، من أجل مواصلة تصدر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

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ويحل ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 62 نقطة، فيما يأتي جيرونا في الوصافة ب 56 نقطة، وبرشلونة ثالثًا ب 54 نقطة.

ريال مدريد وإشبيلية.. تشكيل الملكي المتوقع

حراسة المرمى: اندريه لونين.، خط الدفاع: فران، جارسيا، ناتشو فيرنانديز - أوريلو تشواميني، لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - خوسيلو

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

ومن المقرر انطلاق لقاء ريال مدريد أمام إشبيلية في العاشرة من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل الريال.
وتُذاع مواجهة ريال مدريد وإشبيلية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة من سنوات عديدة ماضية.

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