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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك وأبو سليم الليبي

بوابة الوفد الإلكترونية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي  الزمالك بانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبي في الخامسة والنصف مساء غداً السبت بتوقيت مصر قبل المران الختامي.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير في السادسة مساء الغد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956  الذي يستضيف مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

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