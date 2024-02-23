الأطعمة الصحية خطيرة على معدة فارغة.. دراسة توضح

يتفاعل الغشاء المخاطي للمعدة الفارغة بشكل مختلف مع الأطعمة المختلفة، حتى الأكثر صحية في كثير من الأحيان، تناول أطعمة معينة في وجبة الإفطار يمكن أن يسبب الإسهال ويسبب مشاكل الحموضة.



واقترح خبراء التغذية قائمة من الأطعمة التي تشكل خطورة على المعدة الفارغة، والتي شملت الطماطم، والمشروبات الغازية، والقهوة، والبهارات الحارة، والزبادي، والحمضيات، كما قاموا بتجميع قائمة من الأطعمة الصحية في الصباح، بما في ذلك البيض، والشوفان، والعسل، المكسرات وعصيدة الحنطة السوداء والتوت.



من بين المنتجات التي تدمر مكوناتها الغشاء المخاطي للمعدة "الجائعة"، تحتل الطماطم المرتبة الأولى، وتحتوي الخضار على مادة التانين التي تزيد من إفراز حمض المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة بالقرحة، ويحدث تأثير مماثل عند شرب القهوة على معدة فارغة. لا ينصح خبراء التغذية بتناوله مباشرة بعد الوجبة، لأن ذلك يتعارض مع امتصاص العناصر الدقيقة المفيدة، وسيكون المشروب المنشط أكثر فائدة بعد ساعتين من تناول الطعام.



تؤدي ثمار الحمضيات التي يتم تناولها على معدة فارغة إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، وشرب العصائر الطازجة يزيد الشهية، ويحفز الإفراز الغزير للعصارة المعدية، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.



لا يمكن تجنب المشاكل إذا كنت تشرب المشروبات الغازية أو الحلوة قبل الوجبات، فهي لا تثير التهاب الغشاء المخاطي فحسب، بل تقلل أيضًا من تدفق الدم إلى المريء، كما أن تناول التوابل الحارة على معدة فارغة يؤدي أيضاً إلى عواقب سلبية مماثلة، كما أن تناول الزبادي على الريق يفقد خصائصه المفيدة بسبب تدمير البكتيريا المفيدة بواسطة حمض المعدة.



على معدة فارغة، يمكنك الاستمتاع بالبيض المسلوق أو المقلي، ودقيق الشوفان الذي يغلف المعدة، والمكسرات التي تعمل على تطبيع الحموضة، وعصيدة الحنطة السوداء التي تعمل على تحسين عملية الهضم، وعصيدة من دقيق الذرة التي تنظم البكتيريا، التوت الأزرق، الذي يسرع عملية التمثيل الغذائي وينظم ضغط الدم، يتحمله الجهاز الهضمي بشكل جيد.



يمكن للبطيخ الصحي للقلب أن يحل محل وجبة الإفطار الكاملة بفضل المعادن والمياه التي يحتوي عليها، والعسل، الذي يؤكل على معدة فارغة، له خصائص مضادة للجراثيم ومفيد للمناعة والهضم.