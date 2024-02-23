استمرار أعمال الفرز في انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية

قالت مصادر نقابية بنقابة المهندسين بالإسماعيلية أن أعمال فرز صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي بمجلس ادارة نقابة المهندسين بالإسماعيلية والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة لا تزال مستمرة تحت إشراف قضائي .

وكان قد تم غلق باب التصويت فى الانتخابات في السابعة من مساء اليوم وبدء أعمال فرز الأصوات مباشرة والإعلان عن النتيجة.

ويتنافس في الانتخابات نحو 15 مرشح على 6 مقاعد...بعدما تم حسم مقعد شعبة الهندسة الميكانيكية بالتزكية للمرشح المهندس دكتور تامر نبيل عميد كلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس.

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه إقبالا من الناخبين على المشاركة عقب انتهاء مشاعر صلاة الجمعة.وبدت مشاركة العناصر الشبابية والنسائية واضحة في الانتخابات .ويصل إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات نحو 11400 مهندس.

وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى ٤ لجان تمثل شعب النقابة، كهرباء، مدنى، ميكانيكا، عمارة والشعب الصغيرة التى تضم بترول وتعدين وكيمياء نووية وغزل ونسيج، بإشراف المستشار محمد مصطفى، رئيس اللجنة العامة للإنتخابات.



وتجري انتخابات الشعب فى النقابة العامة بالتزامن مع انتخابات النقابة الفرعية، ويخوضها ٣ مرشحين بانتخابات الإسماعيلية منهم ٢ على شعبتى المدنى ومرشح على شعبة الكهرباء وفى حالة الفوز فى إنتخابات النقابة العامة و الفرعية، يختار المهندس منصب واحد فقط فى إحدى النقابتين ويصعد المرشح الذى يليه فى عدد الأصوات.



وشهد محيط نقابة المهندسين بحي ثالث بالإسماعيلية قبيل انطلاق الانتخابات بنحو 24 ساعة تعليق لافتتات للمرشحين .

وكان قد تم تجهيز المقار الانتخابية داخل النقابة لتسهيل عملية الاقتراع على المهندسين المشاركين حيث تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي .ويدلي الناخبون أصواتهم داخل بطاقتين للاقتراع أحدهما لانتخاب مجلس النقابة الفرعية وأخرى لانتخاب مجلس النقابة العامة.

ويتنافس في الانتخابات 8 مهندسين على ثلاثة مقاعد مخصصة لشعبة الهندسة المدنية فيما يتنافس 5 مهندسين على مقعدي شعبة الكهرباء ويتنافس 2 مرشحين على مقعد الشعب الصغيرة.

ويتنافس على مقاعد الهندسة المدنية الثلاثة وهم المهندسين وليد فؤاد وشريف سمير ومحمد حربي ومحمد عبد الرحمن وعادل موريس وأحمد اسماعيل ومحمد عبد المنعم حنفي ومحمد السيد ابراهيم .

ويتنافس على مقعدي الشعبة الكهربائية المهندسين محمد بيومي وشريف مجدي وأمنية رضوان وعلي حسن علي وهيثم العزبي .

فيما يتنافس على مقعد الشعب الصغيرة المهندسة سارة عصمت هندسة نووية والمهندس محمد كامل خليفة.

ودعت نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لاجتماع الجمعية العمومية في مقر النقابة 23 فبراير المقبل لمناقشة اعتماد الميزانية عن السنة المالية المنتهية 23/24 وإقرار الموازنة عن السنة المالية المقبلة 24/25.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير امين النقابة وأمين الصندوق ومراقب الحسابات عما تم تنفيذه خلال العام الماضي 2023.

وطالبت النقابة المهندسين المسددين للاشتراكات حتى عام 2022 وأصحاب المعاشات بحضور الجمعية والمقررة في الواحدة من ظهر الجمعة 23 فبراير وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية سيتم تأجيلها حتى الثالثة من ظهر نفس اليوم ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 50 عضو ويتم بعدها عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة .