أحذر تناولها.. علماء يفجرون مفاجأة حول الأطعمة الصحية

تشير البيانات التي تم الحصول عليها من عدد من الدراسات الحديثة إلى أن الأطعمة الصحية يمكن أن تسبب ردود فعل غير مرغوب فيها في الجسم وتجعلك تشعر بالسوء.

الأرز

وجد الباحثون في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد أن الأشخاص الذين يتناولون الأرز الأبيض أكثر من 3-4 مرات في الأسبوع هم أكثر عرضة بنسبة 10٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. هذا الأرز معالج للغاية ويفتقر إلى العديد من العناصر الدقيقة، في حين أنه غني بالكربوهيدرات السريعة، مما يجعل المؤشر الجلايسيمي للمنتج مرتفعا، مما يعني أنه بعد استهلاكه يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل حاد.

العسل

حتى أفضل أنواع العسل يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع إلى حد ما، والقدرة على إفساد مينا الأسنان، كما يقول طبيب أسنان موسكو فيكتور إليسيف، بل إن العسل يتفوق على السكر، لأنه منتج لزج ولزج.

يجب أيضًا أن تتذكر دائمًا أنه عند درجات حرارة أعلى من 45 درجة، يتم تدمير التركيب الجزيئي للعسل، وعند درجات حرارة أعلى من 60-80 درجة، يتم تشكيل مادة أوكسي ميثيل فورفورال، وهي مادة مسرطنة محتملة للكبد.

دقيق الشوفان

يحتوي الشوفان على حمض الفيتيك الذي يمنع امتصاص الكالسيوم في الأمعاء لذلك يجب عدم استخدامه يومياً، ويعتبر دقيق الشوفان خطيرًا بشكل خاص في هذا الصدد بالنسبة للنساء فوق سن 45-50 عامًا، ففي هذا العمر يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام