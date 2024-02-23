مفيد لارتفاع ضغط الدم وعلاج آلام العضلات.. فوائد البنجر

إذا لم تكن قد بدأت في استهلاك البنجر بشكل نشط بعد، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، حيث يتمتع هذا الخضار بمجموعة هائلة من الخصائص الغذائية المفيدة، وهو يساعد بشكل خاص ضحايا ارتفاع ضغط الدم.

إذا قمت بإعداد قائمة بالخضروات الصحية، فمن المؤكد أن البنجر سيحتل أحد الأماكن الأولى فيها، فهو غني بالنترات الطبيعية التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية، وهذا يخفض ضغط الدم ويساعد على نقل الدم المؤكسج إلى الدماغ والعضلات.

فوائد البنجر في علاج آلام العضلات

والبنجر رائع للأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا منتظمًا. وجد باحثون بريطانيون أن عصير البنجر يخفف آلام العضلات المرتبطة بالتدريبات الشاقة، وأظهرت دراسة أخرى أن هذا العصير يحسن كفاءة القلب والأوعية الدموية على سبيل المثال، لاعبو كرة القدم الذين يشربون عصير البنجر المركز يركضون بشكل أسرع مع الحفاظ على معدل ضربات قلب مستقر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللون الأحمر للبنجر يخفي خاصية قوية أخرى، ويرجع هذا اللون إلى تأثير صبغة البيتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية وتتمثل المهمة الرئيسية لمضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهاب.

وترتبط العمليات الالتهابية بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الأورام.

والبنجر غني بالبوتاسيوم والألياف والفولات، التي تساعدنا على حماية الدماغ، وشرب كوب من عصير البنجر قبل ساعات قليلة من بدء النشاط البدني. إذا كنت لا تمارس الرياضة، قم بتضمين بضع حصص من البنجر على الأقل في نظامك الغذائي الأسبوعي لتحقيق التأثير المطلوب.